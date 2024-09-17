رودري: الفوز بجائزة الكرة الذهبية "حلم".. وباقي مع السيتي ولا أفكر في الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدولي الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته البالغة بكل ما قدمه مع منتخب بلاده وناديه خلال المواسم الماضية.

رودري: لدي ثلاث سنوات أخرى مع سيتي

وقال الإسباني رودري في المؤتمر الصحفي لمباراة إنتر ميلان، "لدي ثلاث سنوات أخرى في مانشستر سيتي وعندما أوقع العقد لا أفكر في فرق أخرى، لذا لدي ثلاث سنوات أخرى مع فريقي، ولا يوجد المزيد لأقوله".

وعن ترشيحه لجائزة "الكرة الذهبية"، قال نجم السيتي "أشعر حقًا الآن أن الناس يدركون عملي ويحاولون دفعي للفوز بها [الكرة الذهبية]، إنه ليس شيئًا أفكر فيه ولكنه سيكون حلمًا بالطبع، لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصل إلى هذه اللحظة، يقول الناس ما يفكرون فيه، في مركزي، ألعب دورًا مختلفًا عن معظم اللاعبين في القائمة ولكن كرة القدم يمكن أن تكون جميلة لجميع المشاهدين. الكثير يقدرون دور لاعب خط الوسط لذا دعونا نرى ما سيحدث".

وأختتم الإسباني رودري حديثه، "أنا سعيد جدًا بكل ما حدث لي في السنوات الأخيرة، الفوز بما فاز به مانشستر سيتي والفوز ببطولة أوروبا مع بلدي هو مجرد حلم، إنه نتيجة للعمل الجاد والاتساق وعدم الاستسلام أبدًا".

ويستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره إنتر ميلان الإيطالي علي ملعب الاتحاد، غدًا "الاربعاء"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

