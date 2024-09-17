هل يستمر رودري مع مانشستر سيتي ؟

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الإسباني رودري نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي قرار بحسم مستقبله مع المان سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلان مساء غد الأربعاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.



وقال رودري في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة والتي نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي:" لدي ثلاث سنوات أخرى في عقدي مع مانشستر سيتي وعندما أوقع العقد لا أفكر في أندية أخرى".



وعن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية، علق قائلا: "سيكون ذلك بمثابة حلم، أنا سعيد للغاية بكل ما حدث لي في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "الفوز بما فاز به مانشستر سيتي والتتويج ببطولة يورو 2024 مع منتخب بلادي هو مجرد حلم، إنه نتيجة العمل الجاد والثبات وعدم الاستسلام أبدًا".

وعن مواجهة إنتر ميلان، قال رودري: "لقد شاهدنا نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 أمس لكنني لست بحاجة لمشاهدتهم لمعرفة كيف يلعبون".

وتابع: "أعرف لاعبي إنتر ميلان وكيف يؤدون، إنهم يدافعون جيدًا وتحولات الفريق جيدة جدًا".

وأردف قائلا: "إنهم أقوياء للغاية ويعرفون ماذا يفعلون، لديهم نجوم كبار مثل لاوتارو ولاعبين مهمين في خط الوسط مثل باريلا وتشالهان أوجلو".

واستطرد قائلًا: "إنهم ليسوا فريقًا يملك النجوم الكبار، إنهم فريق كامل، إنتر ميلان يمرر الكرة من الدفاع إلى الهجوم بسرعة عالية".

واختتم رودري تصريحاته قائلا: "إنهم أقوياء لكننا أقوياء أيضًا، ستكون معركة جيدة للمشاهدة".