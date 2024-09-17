"ميزة وعيب" بيب جوارديولا يتحدث عن شكل دوري أبطال أوروبا الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن شكل دوري أبطال أوروبا الجديد، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إنتر ميلان في الجولة الأولى من المسابقة.

بيب جوارديولا يتحدث عن شكل دوري أبطال أوروبا الجديد

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق إنتر ميلان في الجولة الأولى من المرحلة من دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد، في تمام العاشرة مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

جاء شكل دوري ابطال اوروبا الجديد كالاتي: لم يعد دور المجموعات موجودًا، وبدلًا من تقسيم 32 فريقًا إلى 8 مجموعات، سيشكل 36 ناديًا دوريًا واحدًا يلعب فيه كل فريق 8 مباريات (مباراتان أكثر مما كان عليه الأمر في النظام السابق) ضد 8 منافسين مختلفين وفق القرعة؛ 4 مباريات على ملعبه، و4 خارجه.

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن النظام الحالي لدوري أبطال أوروبا، بات لا يهتم كيف تبدأ، لكن النهاية واين انت هي النقطة الفاصلة، أشبه الدوري الانجليزي.

أتم حديثه قائلًا إن عدد المباريات زاد، هذا مفيد للمشاهدات لكن ضار على اللاعبين واللياقة البدنية والراحة التي يتحصل عليها، اظن ان يجب اخد ذلك في الاعتبار.