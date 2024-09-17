"إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه".. إياد العسقلاني يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض إياد العسقلاني، مدافع منتخب مصر الأولمبي ونادي روستوف الروسي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مبارياته مع الفريق الروسي.

إياد العسقلاني يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

ونشر العسقلاني عبر حسابه على إنستجرام صورة مع تعليق قال فيه، "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. قطع في الرباط الصليبي".

من المتوقع أن يغيب العسقلاني فترة تصل إلى 9 أشهر بسبب هذه الإصابة، قبل أن يعود إلى الملاعب مجددًا.

وكان العسقلاني، الذي انتقل من الإسماعيلي إلى روستوف، قد تم استبعاده من قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، وذلك بسبب إصابة سابقة تمثلت في تمزق كعب القدم.

ويتطلع العسقلاني إلى عملية إعادة تأهيل ناجحة تساعده في العودة إلى مستواه المعهود، وذلك من أجل المشاركة رفقة فريقه الروسي ومنتخب مصر خلال الفترة القادمة.