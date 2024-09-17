نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقناع واق.. ماركاو يعود إلى تدريبات إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد المدافع ماركاو تيشيرا إلى تدريبات إشبيلية بشكل طبيعي، اليوم الثلاثاء، ولكن بقناع واقٍ، بعد أن اضطر لمغادرة الملعب محمولا بعد تلقيه ضربة في الرأس في مباراة السبت الماضي أمام خيتافي في الليجا.

بقناع واق.. ماركاو يعود إلى تدريبات إشبيلية

وظل اللاعب البرازيلي بعيدا عن التدريبات الجماعية منذ تلك المباراة لأنه، كما أوضح إشبيلية في بيان له، بالإضافة إلى الضربة التي تلقاها تعرض لكسر في الأنف، ونزل إلى ملعب المدينة الرياضية اليوم بالقناع الواقي على وجهه، ولكن دون أي تأثير على التدريبات.

وغاب مجددا، كما حدث أمس، لاعب الوسط الصربي نيمانيا جوديلي والظهير الأيسر الأرجنتيني فالنتين باركو، الذين غادرا مباراة خيتافي بسبب تعرض الأول لكدمة في قدمه اليسرى، والثاني لحمل زائد في فخذه الأيمن.

أما لاعب الوسط البلجيكي سامبي لوكونجا، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة في الفخذ الأيسر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في الليجا، يواصل غيابه عن الفريق.

وشارك الجناح سوسو فيرنانديز، الذي عاد إلى صفوف الفريق أمس الاثنين بعد أن تعرض لإصابة في التدريبات يوم 12 أغسطس/آب، والمدافع الفرنسي لويك باديه الذي خاض تدريبات بعد عودته من الإصابة من المنتخب الفرنسي، في مران اليوم، وسيكونا جاهزين لمباراة الجمعة المقبل في فيتوريا أمام ألافيس.

كما سيكون لاعب الوسط ساؤول نييجيز جاهزا أيضا لتلك المباراة، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمباراتين على خلفية طرده أمام مايوركا في الجولة الثالثة.

