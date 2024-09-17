انت الأن تتابع خبر بعد التوقيع.. الزمالك يتراجع عن ضم مدافع المنتخب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تدعيم فريق الكرة بمدافع مميز، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد رحيل الثنائي محمود علاء، والفلسطيني ياسر حمد، خلال الفترة الأخيرة.

وقد أكد مصدر من داخل النادى، أن اللاعب محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، وأحمد كالوشا، مدافع فريق إنبي، من أقوى المرشحين لتدعيم خط دفاع القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يتراجع عن ضم مدافع نادي سيراميكا كليوبترا..

أكد مصدر من داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، قد تراجعت عن التعاقد مع أحمد رمضان «بيكهام»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد بين المصدر، أن نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، حصل على توقيع اللاعب «أحمد رمضان بيكهام» وذالك من أجل ضم اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

وقد أكد المصدر، أن مجلس إدارة النادي، قررت التراجع عن إتمام التعاقد مع «أحمد رمضان بيكهام »في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب مغالاة نادي سيراميكا كليوباترا، في طلباته المالية للتفريط في خدمات اللاعب، خلال الوقت الحالي.