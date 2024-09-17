انت الأن تتابع خبر طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشرطة يصل القاهرة غدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصل إلى القاهرة صباح غداً الأربعاء، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من