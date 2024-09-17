انت الأن تتابع خبر نادي برشلونة يكشف عن قميصه الثالث لموسم 2024/2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر عن قميصه الثالث للموسم الجاري 2024/2025.

وقد نشر نادي برشلونة فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن القميص الثالث لهذا الموسم واستخدم برشلونة خلال الفيديو عددًا من لاعبي الفريق سواء من الرجال أو النساء للترويج للقميص الجديد.

وقد بدأ برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني بشكل رائع، حيث حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن. ويعتبر الفريق الوحيد في الليجا الذي تمكن من الانتصار في كافة مبارياته حتى اللحظة، يحتل برشلونة حاليًا المركز الأول على جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.