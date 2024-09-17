انت الأن تتابع خبر أول قرارات “أحمد فتوح” بعد الإفراج عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر قريب من “أحمد فتوح” لاعب الزمالك أن هناك بعض المسائل التي ستُحل مع عائلة الضحية عقب صدور قرار الإفراج عنه.

وقد قضت محكمة جنايات مرسى مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة مالية في قضية دهس رجل الشرطة أحمد السيد الشبكي، حيث تم تحديد غرامة قدرها 50 ألف جنيه، وأوضح المصدر أن فتوح ينوي عقد اجتماع مع ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، لتسوية الأمور المالية ومساعدته في هذا الشأن.

وأضاف أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاق مع فتوح يشمل دفع دية تصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى بعد المفاوضات مع أسرة الفقيد، وأشار أيضاً إلى أنه سيتم خصم هذا المبلغ من المستحقات المالية للاعب في الموسم المقبل بنسبة 10% من إجمالي مستحقاته.

وأكد المصدر بأن فتوح أبدى إستعداده للتعاون مع طلبات الزمالك لحل الأزمة المتعلقة بعائلة المتوفى، ويذكر أنه قد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة لمحاكمة فتوح ليكون يوم 22 أكتوبر القادم، حيث يتعين على اللاعب الحضور بنفسه.