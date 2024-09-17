"سريع مثل البرق.. خطير كالسهم" الزمالك يعلن التعاقد مع كونراد ميشالاك رسميًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى الزمالك عن التعاقد رسميا مع اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد.



ونشرت حسابات الزمالك الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقديمي للاعب، وعلقت عليه: "سريع مثل البرق، خطير مثل السهم، رحبوا معنا بالفارس الجديد كونراد ميشالاك".

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وأعلن قيد اللاعب البولندي كونراد ميشالاك في قائمة الأبيض الإفريقية المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد:



حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.



خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.





ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

