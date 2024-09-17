نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: جوميز غير مقتنع بأداء لاعب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك قد وضع إدارة النادي في ورطة بعدما أبدى عدم رضاه عن مستوى الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك صفقة النادي الجديدة.

شبانة: جوميز غير مقتنع بأداء لاعب الزمالك الجديد



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز أبلغ بعض المقربين منه بالجهاز عن عدم قناعته فنيا بأداء بنتايك وأن الاتجاه هو عدم الاعتماد عليه أساسيا.



وأضاف شبانة أن قناعات جوميز جاءت صادمة لإدارة النادي في ظل كونه صفقة جديدة ويتقاضى راتبه بالدولار.

