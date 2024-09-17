نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بارنسلي في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي اريك تين هاج مدرب نادي مانشستر يونايتد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بارنسلي اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من سبتمبر الحالي بستاد اولد ترافورد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بقيادة الهولندي اريك تين هاج.

موعد مباراة مانشستريونايتد وبارنسلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستريونايتد وبارنسلي مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بارنسلي

حراسة المرمى: اندريه اونانا

خط الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز، دالوت.

خط الوسط: اريكسن، ماينو، ديالو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راشفورد، زيركزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستريونايتد وبارنسلي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

