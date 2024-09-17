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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء عن القميص الثالث للفريق لموسم 2024-2025، وكان أبرز ما فيه هو اللون الأخضر الذي كسى القميص بأكمله.

فيديو.. برشلونة يضيف اللون الأخضر إلى قميصه

ويرمز لون القميص الأخضر، الذي يعيد إلى الأذهان القميص الثاني للفريق بموسم 2018-2019، وفقًا لما قال النادي إلى "الرخاء والنمو والتقدم في الكفاح من أجل المساواة" وأيضًا "ميلاد حقبة جديدة من التضامن بين النساء والالتزام بالمستقبل القريب".



كما عانى شعار شركة "نايكي"، راعي النادي، من بعض التعديلات إذ تم وضع الشعار مرتين فوق بعض (أحدهما باللون الأزرق وآخر صغير باللون الأحمر) وفي وضع رأسي.

في حين ظل شعار النادي وبعض الرعاة الآخرين بنفس اللون الأزرق لشعار علامة "نايكي" الكبيرة.