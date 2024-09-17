نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. فيريرا يقترب من العودة للزمالك في وجود جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من داخل نادي الزمالك بأن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، قد يكون قريبًا من العودة إلى النادي في منصب المدير الرياضي.

يأتي ذلك في إطار تفكير المجلس الجاد في تعيين مدير رياضي أجنبي لإدارة شؤون كرة القدم في النادي.

ووفقًا لمصدر داخل الزمالك، هناك دعوات داخل المجلس لتعيين فيريرا في هذا المنصب، نظرًا لخبراته الواسعة ورؤيته التي قد تعزز مستقبل الفريق الأبيض.

وأشار إلى أن دور المدير الرياضي لن يتداخل مع مهام المدير الفني للفريق الأول، وبالتالي سيبقى البرتغالي جوزيه جوميز في منصبه كمدرب للفريق.

وأضاف المصدر أن هاني برزي، عضو مجلس إدارة الزمالك، هو المسؤول عن ملف التفاوض، ومن الممكن أن يتكفل بالتكاليف من نفقته الخاصة.

