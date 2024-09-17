نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات برشلونة أمس الإثنين عودة نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، بعد غياب نحو 5 أشهر بسبب إصابة في كاحل القدم.

بعد غياب 5 أشهر.. دي يونغ يعود لتدريبات برشلونة

غاب صاحب الـ27 عامًا عن صفوف البرسا منذ إصابته بالتواء في كاحل القدم في مباراة (كلاسيكو الأرض) أمام ريال مدريد في 21 أبريل (نيسان) الماضي.



وشارك الدولي الهولندي في جزء من تدريب الفريق الكتالوني اليوم الإثنين على ملاعب مدينة (جوان غامبر) الرياضية، استعدادًا لمواجهة موناكو الفرنسي الخميس المقبل في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال.

وقاد المدير الفني للبرسا هانزي فليك، تدريبًا استشفائيًا للعناصر التي شاركت في انتصار الفريق الكبير على جيرونا في عقر داره (1-4) ضمن الجولة الخامسة لليغا، في الوقت الذي أجرى فيه اللاعبون الذين شاركوا لدقائق أقل أو لم يشاركوا في المباراة تدريبات بدنية قوية.

وينفرد البرسا بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة حتى الآن (15 نقطة)، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وفياريال.