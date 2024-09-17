انت الأن تتابع خبر تاريخ مواجهات الهلال أمام الفرق القطرية.. سيطرة زرقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على الريان القطري في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال،

في الانتصار بالثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال النسخة الحالية، بالفوز على الأخدود في الجولة الأولي وضمك في الجولة الثانية، والرياض في الجولة الثالثة.

ويبحث فريق الهلال بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس عن حسم النقاط الثلاثة في مواجهة اليوم لتقديم نفسه بقوة في مستهل مشوار البطولة للمنافسة بقوة على اللقب المفضل له.

ويكشف التاريخ عن التفوق الكاسح لفريق الهلال أمام الفرق القطرية، حيث سبق أن التقى الزعيم أمام الأندية القطرية في 37 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة، وخسر 7 وتعادل في 10 مواجهات.

موعد مباراة الهلال والريان والقناة الناقلة والمعلق: