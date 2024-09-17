انت الأن تتابع خبر لقاء العظماء.. موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم نحن في انتظار مواجهة قوية يستهل فيها فريق ليفربول، بقيادة محمد صلاح أمام نظيره ميلان في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لعام ٢٠٢٤، ويرغب ليفربول في تحقيق نتائج إيجابية وافوز بالمباراة لضمان الوصل إلى نقطة بعيدة في البطولة، وفي هذا المقال سنتناول معلومات عن هذه المباراة لمعرفة الموعد والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ميلان وليفربول دوري ابطال آوروبا

سوف تقام هذه المباراة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بنظامه الجديد، وتم تحديد موعدها اليوم يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر 2024.

سوف تنطلق الصافرة معلنة بداية هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وليفربول الإنجليزي

القناة التي ستقوم بنقل مباراة ميلان وليفربول الإنجليزي في الدوري والتي سوف تنقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس، مما يعني أنه يمكن للفرد مشاهدة مباراة ميلان وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

وسوف تقام هذه المباراة في معقل ميلان على ملعب سان سيرو والحكم سيكون إيسبين إيسكاس النرويجي، هذا بجانب إمكانية مشاهدة مباراة ليفربول وميلان عبر الرابط المباشر على الإنترنت والاستمتاع بالمباراة دون وجود مشكلة مثل مشكلة التقطيع.

معلق مباراة ميلان وليفربول الإنجليزي