نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول مباراة له بدوري الأبطال.. حكم هولندي لمباراة برشلونة وموناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين حكما هولنديا لمباراة فريقي برشلونة وموناكو، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس 19 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وموناكو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ليندهولت حكما لمباراة برشلونة وموناكو

وسيقوم الهولندي آلارد ليندهوت بالقيادة التحكيمة لتلك المباراة بين برشلونة وموناكو، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيدير ​​فيها مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون حكم تقنية الفيديو الهولندي دينيس هيجلر أيضا، وذلك في المباراة الافتتاحية لفريقي برشلونة وموناكو بالبطولة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

يذكر أن بطولة دوري أبطال أوروبا تُقام هذه النسخة بنظام الدوري، وليس دور المجموعات مثل كل نسخة، حيث يتأهل أول 8 أندية مباشرة لدور الثمن نهائي، ويلعب الأندية من المركز التاسع للمركز 24 مباريات خروج المغلوب ليتأهل منهم 8 أندية..

