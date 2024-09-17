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أحمد جودة - القاهرة - ينتظم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد فتوح ينتظم في مران الزمالك مساء اليوم

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية يوم الاثنين، في إطار التحضيرات لمواجهة الشرطة الكيني المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، قرارًا في جلستها أمس بتأجيل محاكمة اللاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، المتهم بالقتل الخطأ وتعاطي الحشيش، إلى يوم 22 أكتوبر المقبل.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، مع إلزامه بحضور الجلسات القادمة لمناقشة الشهود في القضية.



يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني في نيروبي، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله عبد الله السعيد.

