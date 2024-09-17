مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب قلة مشاركات البرازيلي أنتوني

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونابتد، سبب قلة مشاركات لاعبه البرازيلي أنتوني هذا الموسم مع الفريق.

تين هاج: يتعين على أنتوني أن يكسب الحق في التدريب

وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية، "أنتوني يقاتل، يقاتل من أجل مركزه".

وأضاف الهولندي تين هاج "هذا ما نتوقعه من كل لاعب في تشكيلة مانشستر يونايتد، ما يجب عليهم فعله".

وأكمل "لدينا أماد وجارناتشو اللذان كانا فعالين للغاية، وراشفورد سجل في نهاية الأسبوع".

وأختتم مدرب اليونايتد حديثه، قائلًا "يتعين على أنتوني أن يكسب الحق في التدريب، الآخرون يؤدون بشكل جيد لذا يتعين عليه أن يتغلب عليهم".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره بارنسلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

