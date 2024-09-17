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أحمد جودة - القاهرة -

خسر روبن داريو إنسوا مدرب سان لورنزو السابق، أول مباراة له كمدرب لباراكاس سنترال الأرجنتيني أمام بانفيلد، بينما استعاد إندبندينتي ريبادابيا ذاكرة الانتصارات على حساب ديفينسا إي خوستيسيا بعد سلسلة من النتائج السيئة.

إنسوا يفشل في اختباره الأول مع باراكاس سنترال

وأسدلت المباراتان الستار على منافسات الجولة الـ14 من الدوري الأرجنتيني الذي يتصدره فيليز سارسفيلد بـ30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو توكومان صاحب الـ25 نقطة في الوصافة، خلفهما كل من راسينج كلوب وإنستوتوتو وأوراكان وتاييريس وأونيون برصيد 24 نقطة.

وسقط باراكاس سنترال على أرضه ووسط جمهوره 0-1، بهدف حمل توقيع داميان دياز من ركلة حرة في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليمنح بانفيلد فرصة كسر سلسلة 13 مباراة متتالية لم يعرف فيها معنى الفوز (8 هزائم و5 تعادلات).

وحصل بانفيلد على 3 نقاط ثمينة يغادر بها المنطقة السفلية من الجدول بعد 4 مباريات دون انتصار واحد.

وفي المباراة الأخرى، خطف ريبادابيا هدف الفوز في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، ليحقق أول فوز بعد غياب الانتصارات لمدة خمسة أسابيع.

على الجانب الآخر، فرط ديفينسا إي خوستيثيا في فرصة ذهبية للاقتراب من المراكز المتقدمة، لكنه لا يزال في المركز الـ15 وفي جعبته 37 نقطة.

