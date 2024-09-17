تحديد بديل أولمو.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة موناكو الفرنسي، في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة.

موعد مباراة برشلونة ضد موناكو



يلتقى الفريق الكتالوني مع مضيفه موناكو، مساء، الخميس، المقبل الموافق 19 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، ب أو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي.

وسط الملعب: بيدري، مارك كاسادو، رافينها.

خط الهجوم: توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وتنقل مباراة برشلونة وموناكو، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

