نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباريات التي سيغيب عنها أولمو مع ريال مدريد بعد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة، غياب الألماني داني أولمو، نجم الفريق الكتالوني عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت مباراة برشلونة ضد جيرونا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-1، تعرض أولمو لإصابة قوية على مستوي أوتار الركبة.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فأن أولمو سيغيبعن مباريات برشلونة ضد فياريال وخيتافي وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهتي موناكو الفرنسي ويانج بويز السويسري، في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير، أنه من غير المؤكد لحاق نجم برشلونة بمواجهتي أشبيلية في الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني في دوريأبطال أوروبا.

