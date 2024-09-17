نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. برشلونة يقدم قميصه الثالث للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق نادي برشلونة اليوم الثلاثاء القميص الثالث للموسم الحالي، والذي يحمل رمزية خاصة تتعلق بالنمو والتقدم والمساواة، وفقًا للموقع الرسمي للنادي.

برشلونة يقدم قميصه الثالث للموسم الجديد

يشير تصميم القميص إلى الازدهار والتجديد، حيث يرمز اللون الأخضر فيه إلى الأمل وبداية حقبة جديدة من المساواة والتضامن، مؤكدًا التزام برشلونة ببناء مستقبل مزدهر يستند إلى تحالف قوي ومستدام.

من أبرز مميزات القميص الأخضر النابض بالحياة هو الشعار المزدوج لشركة الملابس الرياضية، الذي يأتي باللونين الأزرق والأحمر، مما يعكس التزام النادي بتسريع تطور كرة القدم النسائية. يعد برشلونة واحدًا من الأندية الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث يعزز نجاحاته الرياضية وأسلوب لعبه الفريد الذي يعشقه الجمهور.

تم تقديم هذا القميص كجزء من حملة "Together We Rise" التي تجمع بين هوية وتاريخ ومجتمع كل نادٍ، وتحتفي في الوقت ذاته بتقدم كرة القدم النسائية. وقد تم تصميم المجموعة بالتعاون مع أندية من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما يتميز القميص باستخدام تقنية "Dri-FIT ADV"، التي تمثل أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الملابس الرياضية، حيث تضمن نسيجًا مبتكرًا يعزز الحركة والتهوية في المناطق التي تحتاج إلى ذلك بشدة، مما يوفر راحة وأداءً عاليًا للاعبين.