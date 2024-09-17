نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يحدد بديل لويس كاسترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر تطورات مستقبل البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقارير السعودية، فأن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، هو المرشح الأبرز والأقوي لخلافة كاسترو في قيادة النصر خلال المرحلة القادمة.

وكان النصر قد تعثر أمام أهلي جدة على أرضه ووسط جماهيره، مما جعل جماهير العالمي تفتح النيران على كاسترو وتطالب بإقالته من منصبه.

وكذلك سقط النصر في فخ التعادل الإيجابي أمام الشرطة العراقي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحتل فريق النصر في المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط جمعهم من ثلاثة مباريات.

