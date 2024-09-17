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أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الفني لفريق ميلان باولو فونسيكا، إنه لم ينخدع بخسارة منافسه في المباراة الأولى بدوري أبطال أوروبا، ليفربول في بطولة الدوري، مؤكدًا أنه سيحاول أن تكون استعدادته للمباراة التي ستقام في ملعب سان سيرو مثالية من أجل تحقيق الفوز.

مدرب ميلان: خسارة ليفربول في الدوري لن تخدعنا

فاجأ نوتنغهام فورست منافسه بالفوز على ملعبه أول أمس السبت، محققًا أول فوز على ملعب أنفيلد منذ عام 1969

لكن فونسيكا يدرك جيدًا أن ذلك لن يجعل مهمته أمام ليفربول أكثر سهولة.

وقال المدرب البرتغالي: "ليفربول فريق عظيم وواحد من أقوى الفرق في أوروبا، حيث يلعب بأسلوب قوي للغاية فرديًا وجماعيًا مثلما نعلم جميعًا".

وأضاف مدرب ميلان: "يجب علينا أن ندافع بشكل مثالي من أجل الفوز، لا يمكننا ارتكاب الأخطاء وإلا سجلوا الأهداف في شباكنا".

وتابع: "علينا أن نكون متكاملين ثم نهاجم بكثافة، مباراة الغد فرصة لنا لنظهر تطورنا".