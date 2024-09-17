انت الأن تتابع خبر تريزيجيه يقود الريان أمام الهلال في النخبة الآسيوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقود النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هجوم الريان القطري في المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي في أولى جولات دوري النخبة الآسيوي.

ويلعب تريزيجيه مع الريان القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من طرابزون التركي.

وستشهد مباراة الليلة الظهور الأولى لـ تريزيجيه مع الريان في دوري أبطال آسيا، بعدما شارك في الدوري القطري هذا الأسبوع وسجل فى الفوز على الشحانية ليوقع على أول أهدافه في الموسم الجديد، وكذلك يظهر المغربى أشرف بن شرقى مع الريان لأول مرة آسيويا.

ويسعى تريزيجيه لمواصلة انطلاقته المثالية مع الريان، بعدما تألق بشدة في ظهوره الأول مع الفريق القطري في الفوز على الشحانية بنتيجة 4-2 في الجولة الرابعة من الدوري القطري.

ساهم تريزيجيه في 3 أهداف خلال ظهوره الأول مع الريان، حيث لم يحتج سوى 5 دقائق فقط ليسجل هدفه الأول في الدوري القطري وصنع 2 آخرين لزملائه، بعدما شارك الدولي المصري في المباراة كأساسي واستمر فيها حتى استبداله فى الدقيقة 73.

موعد مباراة الهلال والريان..