نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتاب الفضول لدى عدد كبير من مشجعي الميرنجي لمعرفة تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة شتوتجارت مساء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وشتوتجارت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينسيسوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.