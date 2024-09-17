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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق إنديبندينتي ريفاديفا على ضيفه ديفينسا خونسيكا 1 /0، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

إنديبندينتي ريفاديفا يتفوق على ديفينسا خونسيكا

ويدين إنديبندينتي ريفاديفا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فرانكو روميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

ورفع إنديبندينتي ريفاديفا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ديفينسا خونسيكا عند 11 نقطة في المركز السادس والعشرين.