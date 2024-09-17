نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الهلال والاتحاد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موقف الهلال والاتحاد في جدول الدوري السعودي



احتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 31 مباراة وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أية مباراة.



في حين احتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

فاز الهلال على الرياض بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي كما فاز الاتحاد على الوحدة بسبعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الاتحاد صدارة جدول الدوري برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد يوم السبت 21 سبتمبر 2024 على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية معقل الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد عبر قناة SSC Sports.