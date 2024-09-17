موعد مباراة يوفنتوس وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بي إس في آيندهوفن الهولندي كصيف ثقيل على نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام مواجهة يوفنتوس مع نظيره نادي ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو مساء اليوم.

موعد مباراة يوفنتوس وأيندهوفن

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأيندهوفن عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى:- بيرين

خط الدفاع:- كالولو، غاتي، بريمر، كامبياسو

خط الوسط:- لوكاتيلي، دوجلاس، كووبميينيرز

خط الهجوم:- غونزاليس، كينان يلدز، فلاهوفيتش