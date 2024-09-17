موعد مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مع نظيره دينامو زغرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "أليانز أرينا"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي بايرن ميونيخ ودينامو زغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.