نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة.. تريزيجيه ضد البليهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الريان القطري اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من سبتمبر الحالي بستاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الريان

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، البليهي، الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، نيفيز، ليوناردو.

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميتروفيتش.

تشكيل الريان المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: حبيب

خط الدفاع: امارو، جارسيا، دي سارت، حازم.

خط الوسط: مينديز، بدر، بيريرا.

خط الهجوم: تريزيجيه، حاتم، جيديس.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان

تردد قناة بي ان سبورت afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.