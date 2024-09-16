نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد فتوح يغادر قسم شرطة مطروح بعد إخلاء سبيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، قسم شرطة مطروح بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات مطروح، عقب دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وجاء ذلك في قضية القتل الخطأ لأمين شرطة وتعاطي مخدر الحشيش، حيث تم تأجيل محاكمة أحمد فتوح إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل لسماع شهادة الطبيب الشرعي حول القضية.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم الإثنين، إلى طلبات الدفاع التي شملت إخلاء سبيل فتوح دون خشية من هروبه، وطلبت نقل المحكمة لمعاينة مكان الحادث، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي وشهود الواقعة، بالإضافة إلى الاستفسار عن وجود كوبرى مشاة في موقع الحادث.

تعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع عندما اصطدم أحمد فتوح بالمجني عليه السيد أحمد أثناء عبوره الطريق نتيجة السرعة الزائدة وتعاطي المخدرات، وفقًا لتقارير الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح.