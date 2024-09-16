نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يحدد طريقة إيقاف خطورة لياو.. ويوجه نصيحة إلى سوبوسلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا علي ميلان الإيطالي، غدًا "الثلاثاء"، في تمام العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أرني سلوت: مواجهة ميلان تختلف تماما عن نوتنجهام فورست

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول في الموتمر الصحفي للمباراة، " سوبوسلاي بصفته لاعب وسط مهاجم يلعب في فريق كبير بحجم ليفربول، يجب أن تكون أرقامه أفضل كثيرًا، أنا واثق أن الجودة التي لديه واللاعبين حوله سيسجل مزيد من الأهداف".

وأكمل أرن سلوت حديثه، قائلًا "بالنسبة لي، كان من السهل جدًا أن أرجع الخسارة إلى نقص التناوب، كان بإمكاننا القيام بالكثير من الأشياء بشكل أفضل ضد فورست والتي لم تكن مرتبطة بالتناوب، أتوقع غدًا مباراة مختلفة تمامًا عن مباراة السبت، إذا خسرت نقاطًا على أرضك أمام نوتنجهام فورست، فهذا يعني أن هناك خطأ ما".

وبسؤاله عن لياو لاعب ميلان، أجاب مدرب ليفربول "هو لاعب كبير لكن الجميع يتحدث عن اللاعبين الكبار فقط، وقد قمنا بمتابعته عن كثب وقد لفت الأنظار، لإيقافه علينا الدفاع كفريق وبصورة جماعية، ميلان لديهم لاعبين ذوي جودة كبيرة وهو واحد من اللاعبين الكبار برأيي".

وقد أعلن أرني سلوت قائمة الفريق لمواجهة ميلان، وجاءت كالتالي:-

أليسون، جوميز، إندو، فان ديك، كوناتي، دياز، زوبوسزلاي، نونيز، ماك أليستر، صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، جوتا، تسيميكاس، روبرتسون، جرافنبرتش، جاروس، كيليهر، ألكسندر أرنولد، كوانساه، مورتون، برادلي.

