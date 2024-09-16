نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من والد أحمد فتوح بعد إخلاء سبيل نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب والد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، عن ارتياحه بعد قرار محكمة جنايات مطروح بإخلاء سبيل نجله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة تأجيل محاكمة قضية القتل الخطأ التي يتورط فيها أحمد السيد الشبكي، أمين الشرطة، والمتعلقة بحادث على طريق الساحل وتناول الحشيش أثناء القيادة.

والد فتوح: سنؤجل أي احتفالات حتى صدور الحكم النهائي

أشار والد أحمد فتوح خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنهم في انتظار الحكم النهائي لتكتمل فرحتهم.

وأضاف: “سنعود إلى القاهرة وسنحضر الجلسة التالية المقررة في 22 أكتوبر”.

وتابع محمد فتوح، أنهم سيؤجلون أي احتفالات حتى صدور الحكم النهائي في 22 أكتوبر، على أمل الحصول على البراءة في القضية.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية إلى 22 أكتوبر، مع إخلاء سبيل اللاعب ودفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه.