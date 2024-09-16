مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جائزة الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، اليوم الاثنين.

وقد حصل مبابي على الجائزة بعد تسجيله 8 أهداف في البطولة خلال الفترة التي قضاها مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان.

يُعَدُّ هذا التكريم استحقاقًا كبيرًا لمبابي، الذي أثبت تألقه وقدرته الهائلة على تسجيل الأهداف، حيث قاد فريقه السابق باريس سان جيرمان بأداء لافت في البطولة الأوروبية.

يعتبر هذا الإنجاز خطوة كبيرة في مسيرته المهنية، ويعزز مكانته كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

تُعَزِّز جائزة الحذاء الذهبي لمبابي مكانته كأحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، وتُظهر تأثيره الكبير على المباريات الحاسمة.

فقد أثبت مبابي قدرته على التفوق في أقوى المسابقات الأوروبية، مما يجعله إضافة قوية لريال مدريد في سعيه لتحقيق المزيد من البطولات.

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‏يُنتظر أن يواصل مبابي تقديم أداء مميز، ويعزز من نجاحاته في عالم كرة القدم.