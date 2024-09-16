نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يظهر كييزا مع ليفربول أمام ميلان؟.. سلوت يُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، موقف الإيطالي فيديريكو كييزا المنضم حديثًا إلى “الريدز” من المشاركة في مباراة إيه سي ميلان المرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يستعد فريق ليفربول لمواجهة إيه سي ميلان على ملعب “جوزيبي مياتزا”، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة ومكة المكرمة.

سلوت: ستكون مفاجأة كبيرة لو بدأ كييزا أمام ميلان

قال سلوت في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بعد سؤاله عن كييزا: “أحضرنا لاعبين جيدين وأعتقد أنه كذلك. فهو يجمع بين الجودة ومعدل العمل وثقافة هذا النادي وهذا الفريق، وهو يجلب ذلك من خلال توليفات من عدة مراكز”.

وأكمل قائلًا: “كييزا يتواجد مع الفريق وبما أنني قلت إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها هنا، فسوف تكون مفاجأة كبيرة إذا بدأ غدًا”.

وأضاف: “لذلك لا أعتقد أنه يجب أن تتوقع منه أن يبدأ لكنه سيشارك في بعض الدقائق إذا احتجنا إليه. لكن في أول مرة معنا، لا أتوقع أن يبدأ معنا”.

وواصل: “لقد تدرب كييزا لفترة من الوقت وكان مبكرًا جدًا للعب لمدة 90 دقيقة ولكن نأمل أن يشارك في بعض الدقائق في المباريات القادمة”.