نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يكشف آخر تطورات إصابة لوك شاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن آخر تطورات تعافي لوك شاو من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الساق أثناء التدريبات.

وقال تين هاج: "شاو يحقق تقدمًا في عملية التعافي، لكنه ليس جاهزًا للعب بعد. لدينا خطة محددة، ولكنها تعتمد على مدى تقدم تعافيه.

وأكمل:" لا يمكننا تحديد موعد دقيق لعودته، لأن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على سرعة أو بطء تنفيذ خطتنا."

أضاف تين هاج: "نحن نتابع حالته عن كثب ونتواصل بانتظام مع الطاقم الطبي للتأكد من اتخاذ أفضل الخطوات في تعافيه.

في الوقت الحالي، هدفنا هو ضمان عودته بأقصى قدر من الجاهزية لتفادي أي مضاعفات قد تؤثر على أدائه مستقبلًا."