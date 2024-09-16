نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فينيسيوس بعد تسلم جائزة أفضل لاعب في دوري الابطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وعبّر فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على إنستغرام عن سعادته، حيث كتب: “أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024. العمل والشخصية يأخذانك إلى أماكن عالية، شكرًا لجميع زملائي على هذا، أحبكم”.

فينيسيوس جونيور أعرب عن امتنانه وتقديره للإنجاز الذي حققه، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والتفاني هما سر نجاحه.

كما أشار إلى أن دعم زملائه في الفريق كان له دور كبير في وصوله إلى هذا المستوى من التألق.

هذا التألق يعكس التزامه واحترافيته داخل الملعب، ويعزز من مكانته كأحد أبرز النجوم في عالم كرة القدم.



فينيسيوس جونيور، من خلال فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، يظهر بوضوح أن النجاح في عالم كرة القدم يتطلب أكثر من مجرد موهبة؛ إنه يتطلب أيضًا عملًا دؤوبًا وإصرارًا على تحقيق الأهداف.

تألقه في البطولة يعكس تطور مستواه الاحترافي وقدرته على التأثير بشكل كبير في المباريات الحاسمة.

كما أن تصريحاته عبر إنستغرام تعكس تواضعه وروح الفريق العالية التي يتمتع بها، مما يجعله نموذجًا يحتذى به لكل لاعب يسعى لتحقيق النجاح في مسيرته الرياضية.