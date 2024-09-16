انت الأن تتابع خبر منتخب الكراتيه يشارك في بطولة آسيا في الصين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادر منتخبنا الوطني للكراتيه عمان متوجها إلى مدينة هانغزو الصينية، للمشاركة في بطولة آسيا للكبار والتي تنطلق منافساتها الجمعة المقبل.

ويضم الوفد الذي ترأسه رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، كل من فراس حسونه إداريا ومحمد فتيان المدير الفني ومحمود السجان مدربا وإبراهيم الدقس حكما واسيا حماد معالجه إلى جانب اللاعبين واللاعبات: عمر شقره، عبدالله حماد، عبدالرحمن مصاطفه، عفيف غيث، سيف بني فارس، محمد الجعفري، زكي ابو قاعود، لين حقروص، يارا بشار، جود الضروس .