الوحدات يلتقي سباهان أصفهان الإيراني بهذا الموعد

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رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره سباهان اصفهان الإيراني عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، على ستاد عمان.



وتأتي هذه المباراة في مستهل مشوار الفريقين في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2.



ويلعب فريق الوحدات في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق أصفهان الإيراني والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكي.



كما يشارك فريق الحسين إربد في البطولة، حيث جاء في المجموعة الرابعة إلى جانب شباب أهلي دبي الإماراتي والكويت الكويتي واكرشي الأوزبكي.



ويستهل الحسين مبارياته الأربعاء بلقاء أهلي دبي في مدينة دبي.



يشار إلى أن فريقي الوحدات والحسين إربد يمثلان الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2 .