نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين الإماراتي يخطف تعادل مثير أمام السد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، فوزًا صعبًا على نظيره فريق العين الإماراتي، بهدف دون رد في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمه الجديد

وانطلقت أحداث مباراة النصر ضد السد القطري، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة العين ضد السد في دوري أبطال آسيا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة العين ضد السد، بمحاولات هجومية من جانب الفريق الإماراتي.

وسدد سفيان رحيمي مهاجم فريق العين الإماراتي كرة قوية في الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول ولكنها ارتطمت بالقائم.

ونجح أكرم عفيف مهاجم فريق السد القطري في تسجيل هدف التقدم في شباك العين الإماراتي عند الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة العين ضد السد؛ بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني؛ سدد رافا موخيكا لاعب فريق السد القطري تسديدة رائعة ولكنها ارتطمت بالقائم وذلك عند الدقيقة 64

وتمكن ماتياس بالاسيوس نجم فريق العين الإماراتي من إدراك هدف التعادل في شباك النصر، عند الدقيقة 80 مم الشوط الثاني.