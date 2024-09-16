نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون رونالدو.. النصر يواصل نتائجه المخيبة بتعادل أمام الشرطة العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "المدينة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2024-2025.

أحداث مباراة النصر والشرطة في دوري أبطال آسيا

تمكن سلطان الغنام من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أوتافيو إلى زميله الغنام الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح محمد داوود ياسين في تسجيل هدف التعادل لصالح الشرطة في الدقيقة 24، بعد تمريرة بينية من حسين علي جاسم إلى ياسين الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وسدد أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الدقيقة 50 تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب مهند علي كاظم لاعب الشرطة في الدقيقة 1+90، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس بينتو من يمين مرماه.