"لا أطيق الانتظار".. تصريح حماسي من فان دايك قبل مواجهة ليفربول وميلان

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، حماسه الكبير لخوض مواجهة إيه سي ميلان المرتقبة في مستهل مشوار النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلتقي فريق ليفربول بمضيفه ميلان على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء الغد الثلاثاء.

فان دايك: لا أطيق الانتظار لاستماع نشيد دوري أبطال أوروبا

قال فان دايك في تصريحاته اليوم: "لقد افتقدنا أجواء هذه المسابقة، ولا أطيق الانتظار حتى أكون هناك وأستمع إلى نشيد دوري أبطال أوروبا وأقود الأولاد".

تابع فان دايك: “ليفربول يحتاج إلى التواجد دائمًا في دوري أبطال أوروبا وقد عدنا أخيرًا، دعونا نخرج إلى هناك ونقدم أداءً أفضل بكثير مما فعلناه يوم السبت”.

وأضاف: “نعلم جميعًا أن الجميع يمكنهم تقديم أداء أفضل وعلينا أن نظهر ذلك يوم الثلاثاء، لقد مررنا بخسائر ولحظات صعبة معًا. سنظل هادئين”.

وأكمل المدافع الهولندي تصريحاته قائلًا: “أنا أتطلع بالتأكيد إلى مباراة الثلاثاء. نحن أفضل بكثير مما أظهرناه ضد فورست”.

واختتم: "نحتاج إلى أن يكون الفريق بأكمله في أفضل حالة وأفضل شكل. عندما تعود إلى الأنفليد، يبدأ التعافي والعلاج وحمام الثلج والساونا وحمام السباحة من أجل القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لمباراة الثلاثاء. إنها مستمرة، لذا فهذه هي التضحيات التي نقدمها".