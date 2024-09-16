نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتأهب لإعلان تمديد عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه مع اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي لتمديد عقده، وذلك للاستفادة من اللاعب خلال المواسم القادمة.

ريال مدريد يقترب من إعلان تمديد عقد ميندي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد قد أنهى بالفعل تمديد عقد ميندي حتى موسم 2026-2027، مع توفر خيار التجديد لموسم إضافي بعد انتهاء العقد، وذلك بالاتفاق بين الجانبين.

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد عن تمديد العقد بصورة رسمية في الأيام القليلة القادمة.

وانضم ميندي، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، إلى ريال مدريد في عام 2019 قادمًا من ليون الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وحقق ميندي مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الدوري الإسباني 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني 3 مرات.