برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد أيتانا بونماتي، لاعبة فريق السيدات الحائزة على الكرة الذهبية، وكشف استمرار مسيرتها مع الفريق الكتالوني لكتابة التاريخ حتى عام 2028.

برشلونة يجدد عقد بونماتي

وأفادت التقارير بأن تشيلسي مستعد لدفع 3 ملايين يورو كقيمة للشرط الجزائي في عقده السابق.

وذكر موقع ESPN أن بونماتي ستصبح اللاعب الأكثر دخلًا في مسابقات السيدات.

وقد شاركت بونماتي في أكثر من 250 مباراة مع فريق برشلونة وحققت العديد من الألقاب، وتوجت ببطولة الدوري الإسباني خمس مرات، كما حققت لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

على الصعيد الدولي، حققت الألقاب في كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية، وعلى الصعيد الفردي، حصلت أيتانا بونماتي على جائزتي الكرة الذهبية وأفضل لاعبة في العالم لعام 2023.

ويتراوح دخل اللاعبات الأعلى في العالم بين 400 ألف يورو و600 ألف يورو سنويًا.