نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستنطلق مباراتين فقط اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي بموسمه الجديد 2024-2025.

حيث يلتقي بارما مع نظيره أودينيزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، يواجه لاتسيو نظيره هيلاس فيرونا.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كل من ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا وماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان برصيد 4 أهداف.

ماتيو ريتيجي، أتالانتا: 4 أهداف.

ماركوس تورام، إنتر ميلان: 4 أهداف.

كريستيان بوليسيتش، ميلان: هدفين.

دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس: هدفين.

باتريك كوتروني، كومو: هدفين.

روميرو لوكاكو، نابولي: هدفين.

جيوفاني دي لورينزو، نابولي: هدفين.

إيمانويل جياسي، إمبولي: هدفين.

مويس كين، فيورنتينا: هدفين.

دينيس مان، بارما: هدفين.

فالنتين كاستيلانوس، لاتسيو: هدفين.

خفيتشا كفاراتسخيليا، نابولي: هدفين.

ماركو بريشيانيني، أتالانتا: هدفين.

دانيال موسكيرا، هيلاس فيرونا: هدفين.