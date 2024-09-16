نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر الجاري، مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أوساسونا ضد رايو فاليكانو، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وحقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره جيرونا برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة 4 أهداف.

2- داني أولمو، برشلونة 3 أهداف.

3- رافينيا دياز، برشلونة 3 أهداف.

4- لامين يامال، برشلونة، 3 أهداف.

5- كيليان مبابي، ريال مدريد، 3 أهداف

6- آيوزي بيريز - فياريال، 3 أهداف.

7- داني أولمو - برشلونة 3.

8- خافيير بوادو - إسبانيول 3

9- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو 3.

10- بيدري - برشلونة 2