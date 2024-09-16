كارفخال يكشف سر احتفال فينيسوس بهدفه في شباك ريال سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي الإسباني داني كارفخال، ظهير ريال مدريد، عن سر احتفال زميله فينيسوس جونيور بهدفه في مرمي ريال سوسيداد.

داني كارفخال: عدم التسامح مطلقًا مع العنصرية

وقال داني كارفخال في تصريحات صحفية، "احتفال فينيسيوس ضد ريال سوسيداد؟ مفهوم تمامًا، سمعنا الكثير من الإهانات ضده في الملعب".

وأضاف ظهير ريال مدريد "رسالتي واضحة، بصفتي قائد إسبانيا أو ريال مدريد، عدم التسامح مطلقًا مع العنصرية".

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا علي نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل لاشئ، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستعد الفريق الإسباني لمواجهة شتوتجارت الألماني، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، علي أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا.